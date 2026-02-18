Credit: Luke Hallett

Dopo quasi quattro anni dall’uscita di “North East Coastal Town“, i Life torneranno il prossimo 19 giugno, via Launchpad+ / EMI North, con il loro quarto LP, “Abstract / Natural“.

Registrato a The Moon Factory di Hull, lo studio di proprietà della band inglese, il disco è stato prodotto da Lewis Baxter e Oliver Varga.

Il disco descrive personaggi radicati nel folklore e nel paesaggio che li circonda. Il progetto approfondisce riflessioni sulla paternità, la libertà e l’evoluzione personale.

Un comunicato stampa disegna l’album come “un’opera che appare allo stesso tempo intima e aperta verso l’esterno“, affermando che “non ha avuto origine in una sala prove, ma sulle pagine di un libro di poesie scritto da Mez (Sanders Green, il frontman dei Life, ndr)“.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “The Dollywaggon”, accompagnato da un video di James Cooper e Luke Hallett.

Mez dice del brano:

Il tema universale di “The Dollywaggon” è quello di lasciarsi andare e andare avanti, verso nuove avventure e nuovi inizi. Ho scritto il testo mentre facevo una lunga camminata, trasformando ciò che vedevo in personaggi e scene.

“Abstract / Natural” Tracklist:

1. Wild Grasses

2. The Dollywaggon

3. Turning In

4. Thistles Kiss

5. Mermaid Feet

6. My Yan

7. Drinking Games

8. Sun In Nancy

9. Buried Giant

10. Morning Fog