Dopo oltre un decennio alla guida dei Sunflower Bean Julia Cumming intraprende la carriera solista. Il suo album di debutto “Julia” uscirà ad aprile per la Partisan e viene anticipato dal singolo “My Life”.

L’album è stato descritto come “una dichiarazione chiara e senza fronzoli del suo desiderio di mettersi in proprio“. Ecco le parole della cantante:

Penso che tutti cerchiamo di recitare i ruoli che gli altri ci attribuiscono, o che noi stessi ci attribuiamo, nella speranza di essere accettati. Il mio sogno è usare questa musica come una via di fuga da quelle narrazioni esterne. Uno dei miei obiettivi principali con questo disco era quello di renderlo divertente, non cupo. È l’album anti-cool per eccellenza. È uno spazio gioioso per i disadattati e, in particolare, un album per ragazze come me, quelle delle scuole medie che non sono mai riuscite a inserirsi in uno schema ben definito. Voglio che questo disco sia un luogo in cui quelle ragazze possano trovare conforto. Non devi essere chi gli altri vogliono che tu sia per essere abbastanza.

Durante la realizzazione dell’album, Cumming dice di aver cercato ispirazione dalle influenze che più l’hanno plasmata, tra cui Carole King, Joni Mitchell, Carly Simon e il suo “unico e solo” Brian Wilson.

Tracklist:



My Life

Revel in the Knowledge

Hollywood Communication

Please Let Me Remember This

Emotional Labor

Ruled By Fear

Fucking Closure

I Dream of a Fire That Stays Burning When Nobody Tends To It

Do It All Again

Sounds of a Secret

Forget The Rest