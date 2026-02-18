Credit: Credit: Daisy Ayscough and Tomos Ayscough

L’ex membro dei black midi Cameron Picton presenta la sua nuova band.

L’album di debutto omonimo dei My New Band Believe è in uscita il 10 aprile 2026.

Il debutto dei My New Band Believe è, a quanto ci dicono le note stampa, un disco monumentale e allucinatorio. Una raccolta di brani che attraversa registri emotivi e tematici radicalmente differenti, dipanando al tempo stesso un filo di logica onirica irresistibilmente avvincente. Picton è un narratore inaffidabile ma carismatico e, insieme a un cast di musicisti d’eccezione tra cui Kiran Leonard, Caius Williams, Steve Noble e Andrew Cheetham, guida l’ascoltatore attraverso un multiverso in rapida espansione che racconta la nascita della band. Con My New Band Believe, non solo si afferma pienamente come bandleader, ma riesce a orchestrare idee conflittuali, frammentarie e isteriche fino a dargli un nuovo e brillante senso.

Il singolo stand-alone (non sarà presente nel disco) appena svelato “Numerology” è destinato a far ballare. Su una base strumentale dance travolgente, Picton abbraccia il caso e il rischio, soppesando il potenziale disastro mentre si lascia trascinare dal brivido del divertimento e del pericolo.

Tracklist:



Target Practice

In the Blink of an Eye

Heart of Darkness

Love Story

Pearls

Opposite Teacher

Actress

One Night