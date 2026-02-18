Credit: Ben Stas

Due delle voci più influenti e longeve di Boston hanno unito le forze per un nuovo audace progetto. Tanya Donelly, cofondatrice dei Belly, dei Throwing Muses e dei The Breeders, e Chris Brokaw, chitarrista/cantante dei leggendari Come, batterista dei Codeine e collaboratore di lunga data di Thurston Moore, si sono uniti per reinterpretare in chiave moderna la musica medievale, forma artistica secolare. “Novvus Annis Adiit” è il primo assaggio.

Il loro nuovo EP di quattro tracce, “The Undone is Done Again” (Fire Records, 2026), uscirà il 17 aprile in edizione speciale in vinile nell’ambito del Record Store Day di quest’anno. Affascinante raccolta di interpretazioni moderne della musica medievale, il loro nuovo EP si basa sull’intima interazione tra la voce luminosa di Donelly e il lavoro intricato e suggestivo di Brokaw alla chitarra. Il risultato è una musica che risuona con un’energia antica ma contemporanea, senza tempo, inquietante e provocatoriamente nuova.

<a href="https://firerecords.bandcamp.com/album/the-undone-is-done-again">The Undone is Done Again by Tanya Donnelly and Chris Brokaw</a>

Per la prima volta insieme, mettono in campo decenni di esperienza che hanno plasmato la storia dell’alternative e dell’indie rock. La voce e il songwriting inconfondibili di Donelly hanno ispirato generazioni, mentre il lavoro chitarristico di Brokaw, che abbraccia diversi generi, ha ampliato i confini del rock, del folk e della musica sperimentale. Insieme, hanno creato un nuovo progetto straordinario, allo stesso tempo essenziale e ricco, radicato e progressista, che unisce la tradizione rinascimentale ad arrangiamenti ricchi e stratificati e a un songwriting contemporaneo.

“Essendo sempre stata una grande fan della musica, delle band e dei progetti di Chris Brokaw, gli ho chiesto se potevamo collaborare per suonare un paio di canzoni all’evento annuale organizzato dal nostro comune amico Hilken Mancini lo scorso anno“, racconta Tanya. “Lui ha avuto l’idea insolita e molto interessante di eseguire un canto natalizio medievale in latino, qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che avevo fatto prima“.

Chris aggiunge: “Stavo ascoltando il gruppo vocale norvegese Medieval Trio e, quasi per scherzo, ho suggerito di eseguire un brano natalizio medievale. Mi è sembrato che avessimo immediatamente scoperto una nuova lingua, un nuovo suono, un nuovo dialetto. Mi sembrava più musica beduina che qualcosa di particolarmente ‘cristiano’, o molto simile a ciò da cui apparentemente attingevamo. Ho sempre amato la musica di Tanya, ma la sua voce qui è, secondo me, di un livello completamente nuovo“.