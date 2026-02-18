The Last Dinner Party condividono il nuovo brano “Let’s Do It Again!” tratto da “HELP(2)” per War Child “HELP(2)” in uscita il 6 marzo per War Child Records; l’album vede anche la partecipazione di Pulp, Olivia Rodrigo, Depeche Mode, Big Thief, Wet Leg, Young Fathers e altri

Questo è il terzo singolo tratto da “HELP(2)”, il nuovo album di beneficenza a favore di War Child UK.

“È un grande onore essere inclusi in questo disco per una causa che ci sta molto a cuore. La canzone parla del circolo vizioso di una relazione che sai che non dovresti avere, ma alla quale cedi ogni volta che la lasci. Vorremmo ringraziare di cuore War Child per averci chiesto di partecipare al progetto e James Ford per averci prodotto, è stato un vero piacere lavorare di nuovo con lui!“.

Le The Last Dinner Party hanno pubblicato il loro secondo album, “From the Pyre” e sono state pochi giorni fa, per un ottimo live, a Milano.

“HELP(2)” ha una line-up ricca che include anche nuovi brani di Pulp, Olivia Rodrigo, Depeche Mode, Big Thief, Wet Leg, Young Fathers, Cameron Winter, Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya, Fontaines D.C., Beth Gibbons, Beck, Bat For Lashes, English Teacher.

“HELP(2)” è il seguito spirituale dell’album “HELP” del 1995 di War Child, considerato uno dei più grandi album di beneficenza di tutti i tempi, che vedeva la partecipazione di Radiohead, Portishead, Oasis, Blur, Massive Attack, Suede, Manic Street Preachers, Sinéad O’Connor, Paul McCartney, Paul Weller e molti altri importanti artisti britannici dell’epoca. Alcuni di questi artisti tornano per “HELP(2)”, tra cui Beth Gibbons e Adrian Utley dei Portishead e Damon Albarn e Graham Coxon dei Blur.