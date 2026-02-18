Thurston Moore dei Sonic Youth e il produttore, musicista e fondatore della Shimmy-Disc Kramer (ora ufficialmente Bonner Kramer) hanno lavorato insieme e “They Came Like Swallows – Seven Requiems for the Children of Gaza” che uscirà il 1° maggio per la Silver Current Records.

“Kramer e io ci siamo ritrovati a Miami, in Florida, alcuni anni fa, molti, molti anni dopo che entrambi avevamo lasciato New York per intraprendere avventure di vita separate“, racconta Thurston. “Era solo questione di tempo prima che iniziassimo a fare progetti per registrare insieme e, con la sua irrefrenabile diligenza, ha rapidamente allestito un impianto di registrazione mobile nell’appartamento in cui mi ero rifugiato, con il sole della Florida che filtrava attraverso le foglie di palma e agili lucertole che scorrazzavano sui davanzali delle finestre, e ci siamo semplicemente buttati. Il risultato è stato They Came Like Swallows, una session che abbiamo immediatamente sentito dovesse esistere come preghiera per le anime devastate dalla guerra delle famiglie palestinesi continuamente decimate dalla brutalità del genocidio. Abbiamo concordato senza bisogno di parole di offrire la nostra musica come attivismo sonoro e come energia benefica. Questo album è il nostro scambio in duo per la dignità umana, è la nostra musica dell’anima per qualsiasi parvenza di un pianeta pacifico”.

<a href="https://bonnerkramerthurstonmoore.bandcamp.com/album/they-came-like-swallows-seven-requiems-for-the-children-of-gaza">They Came Like Swallows – Seven Requiems for the Children of Gaza by Bonner Kramer • Thurston Moore</a>

È ora possibile ascoltare il brano “Urn Burial”, che apre l’album. “Avevo composto e registrato alcuni brani nel mio studio di casa nel corso di un paio di settimane. Thurston stava trascorrendo l’inverno nel sud della Florida, quindi sono volato lì e ho trascorso alcuni giorni a registrare le sue parti di chitarra nella sua casa. Vederlo comporre spontaneamente le sue parti è stato a dir poco sorprendente“, dice Kramer. “Una volta finito di lavorare su quei brani, abbiamo iniziato a improvvisare e a seguire la musica, e sono nati altri brani. Ci siamo messi subito al lavoro, senza altro che la gioia di poter finalmente lavorare insieme. Il mio obiettivo personale era quello di rimanere presente e cogliere il maggior numero possibile di sorprese dal lavoro di Thurston alla chitarra, e in quei pochi giorni ce ne sono state molte. Ci siamo divertiti un mondo“.

Tracklist:

