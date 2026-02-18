credit: Valeria Pepe

Se “Modern Times” di Charlie Chaplin fosse girato oggi, probabilmente non ci sarebbero catene di montaggio ma specchi, profumi buoni e sorrisi ben stirati.

“Nuova Fabbrica” è la colonna sonora di quel film immaginario: un racconto disturbante e ironico sul bisogno di funzionare, piacere, aderire.

Gli Asianoia trasformano il disagio quotidiano in una canzone scura e ipnotica, dove il post-punk dialoga con una forma-canzone obliqua e consapevole. Carne e plastica, ordine e godimento nascosto, attenzione come moneta di scambio: tutto è al suo posto, anche ciò che dovrebbe restare fuori.

Un brano che non consola e non denuncia: semplicemente espone, con precisione chirurgica, la violenza silenziosa della normalità.

Il taglio è carico, intenso e sulfureo quanto basta. Le chitarre lasciano il segno e tagliano. Sembra di tornare ai bei tempi dei primissimi Editors, con un mood post-punk che non ci da scampo e sopratutto un cambio di tempo bruciante e incalzante, che diventa ossessione vera e propria. I ragazzi ci sanno fare. Occhi aperti.

