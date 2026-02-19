A distanza di quasi tre anni dall’uscita di “But Here We Are“, i Foo Fighters ritorneranno il prossimo 24 aprile, via Roswell Records / RCA Records, con il loro dodicesimo LP, “Your Favorite Toy“.
Il disco è stato registrato nel loro studio casalingo e co-prodotto da Oliver Roman insieme agli stessi Foo Fighters.
Il nuovo singolo è la title-track “Your Favorite Toy”, che potete ascoltare qui sotto.
Dave Grohl racconta del brano:
“Your Favorite Toy” è stata davvero la chiave che ha sbloccato il tono e la direzione energetica del nuovo album. Ci siamo imbattuti in essa dopo aver sperimentato diversi suoni e dinamiche per oltre un anno, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire la sua guida. È stata la miccia che ha acceso la polveriera di canzoni che abbiamo finito per registrare per questo disco. Sembra qualcosa di nuovo.
“Your Favorite Toy” Tracklist:
1. Caught In The Echo
2. Of All People
3. Window
4. Your Favorite Toy
5. If You Only Knew
6. Spit Shine
7. Unconditional
8. Child Actor
9. Amen, Caveman
10. Asking For A Friend