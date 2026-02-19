A distanza di quasi tre anni dall’uscita di “But Here We Are“, i Foo Fighters ritorneranno il prossimo 24 aprile, via Roswell Records / RCA Records, con il loro dodicesimo LP, “Your Favorite Toy“.

Il disco è stato registrato nel loro studio casalingo e co-prodotto da Oliver Roman insieme agli stessi Foo Fighters.

Il nuovo singolo è la title-track “Your Favorite Toy”, che potete ascoltare qui sotto.

Dave Grohl racconta del brano:

“Your Favorite Toy” è stata davvero la chiave che ha sbloccato il tono e la direzione energetica del nuovo album. Ci siamo imbattuti in essa dopo aver sperimentato diversi suoni e dinamiche per oltre un anno, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire la sua guida. È stata la miccia che ha acceso la polveriera di canzoni che abbiamo finito per registrare per questo disco. Sembra qualcosa di nuovo.