Credit: Mattia Belletti (CC BY 2.0)

Se ne è andato Matteo Agostinelli, cantante e chitarrista degli Yuppie Flu: il frontman della formazione indie-pop anconetana aveva appena 48 anni.

Il musicista dorico, da anni residente a Bologna, lascia la moglie e due figli.

La band marchigiana ha pubblicato sei album a partire dagli anni ’90 fino al 2008, quando è uscito il più recente “Fragile Forest”, mentre l’anno successivo è arrivata la sospensione dell’attività.

Nel 2021, però, gli Yuppie Flu erano tornati, realizzando un EP digitale, “Hold On”.