Il prossimo 6 marzo uscirà il film “Peaky Blinders: The Immortal Man”, diretto da Tom Harper.

Insieme con il film è stato annunciato anche il suo soundtrack, che verrà realizzato dalla RCA Records.

La colonna sonora comprenderà ben 36 pezzi, tra cui anche cinque totalmente originali.

Oltre ai collaboratori e compositori usuali Antony Genn e Martin Slattery, il soundtrack vede ospiti di grandissimo livello, tra cui Nick Cave, Amy Taylor degli Amyl & The Sniffers, i Lankum, i McLuski e Grian Chatten, Carlos O’Connell e Tom Coll dei Fontaines D.C.

Il primo estratto si chiama “Puppet” ed è una collaborazione fra Chatten, Genn e Slattery.

Il frontman dei Fontaines D.C. racconta:

Mentre lavoravo con Ant e Martin alla composizione di questi brani, ho avuto il piacere di guardare e rivedere le scene e ogni volta mi si rivelavano aspetti diversi. È interessante non rovinare o narrare eccessivamente una scena e lasciare che siano le immagini a parlare da sole. È stata una sorta di esercizio di equilibrio.