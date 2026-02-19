Credit: Daria Kobayashi Ritch

Il terzo LP di Snail Mail, “Ricochet”, uscirà il prossimo 27 marzo, via Matador Records, a distanza di oltre quattro anni dal precedente, “Valentine“.

Scritto durante un periodo di intensi cambiamenti personali, tra cui il trasferimento da New York alla Carolina del Nord, “Ricochet” vede la Jordan confrontarsi con domande che un tempo evitava, ovvero la morte e ciò che viene dopo. L’album abbina il suo lirismo incisivo a melodie nuove ed espansive, arrangiamenti di archi ornati e trame ipnotiche. Dal punto di vista sonoro, “Ricochet” canalizza il lato luminoso dell’alternative rock degli anni ’90, riecheggiando gli Smashing Pumpkins nella loro versione più solare, i Radiohead nella loro versione più Britpop e la nebbia shoegaze di band come i Catherine Wheel il tutto filtrato attraverso la voce singolare di Jordan.

L’album segna anche una svolta nel processo creativo di Lindsey, che spiega:

Non l’avevo mai fatto prima, ma ho scritto tutti gli arrangiamenti strumentali e le melodie vocali al pianoforte o alla chitarra, e poi ho completato i testi in un colpo solo nel corso di un anno.

Dopo “Dead End”, rilasciato il mese scorso, ora è il turno del nuovo singolo “My Maker”, accompagnato da un video diretto da Elsie Richter insieme alla stessa Jordan.

La statunitense dice del singolo: