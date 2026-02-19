Credit: Wings of Desire

Wings of Desire – alias Chloe Little e James Taylor – svelano il nuovo singolo “Nothing Left To Give” mentre continuano il loro progetto di pubblicare un nuovo brano ad ogni luna nuova del ciclo lunare 2026.

Ogni brano si unirà agli altri per formare un album intitolato “Stand Still Like The Hummingbird” nell’ultima luna nuova dell’anno – il 9 dicembre – e ogni pubblicazione sarà accompagnata anche da un video.

Per molti versi si tratta della continuazione del precedente album del duo, “Life is Infinite” (2023), che ha consolidato il loro caratteristico sound dream-pop incontra krautrock. Il tema è quello di un mondo caotico e della necessità di mantenere la sanità mentale in una cultura altamente accelerata. L’intera raccolta tocca anche i rituali naturali della vita quotidiana e il passaggio attraverso la creazione e la distruzione. Ci sono riferimenti alla vita e alla nascita, così come al folklore e alla meraviglia nelle immagini.

Il nuovo singolo “Nothing Left To Give” è costruito attorno a un ritmo insistente e propulsivo, che sostiene le armonie perfettamente sincronizzate di James e Chloe. Introducendo elementi più elettronici, si basa su uno stile ben consolidato. Tematica, affronta il burnout di fronte alle pressioni moderne.

“La modernità ha a lungo richiesto una canalizzazione delle energie e delle emozioni umane in modelli modellati da esigenze economiche e disciplinari. Alcuni giorni ci sentiamo come se non avessimo più nulla da dare, ma in qualche modo continuiamo ad andare avanti“.