Ottime notizie come sempre ci arrivano dalla sempre bella Trento perché anche la prossima edizione del Poplar Festival sarà senza dubbio di grande qualità.
Il festival trentino, che si terrà come sempre sul Doss Trento tra giovedì 10 e domenica 13 settembre, ha annunciato oggi i primi nomi della nuova edizione.
Floating Points, I Cani, Maruja, Dove Ellis, Ela Minus, Donny Benet, 4AM Kru e Freshmula sono solo alcuni degli artisti che comporranno la line-up 2026 del Poplar, gli altri verranno svelati nei prossimi mesi.
I biglietti per i quattro giorni sono già disponibili su ‘Dice.fm‘ a 83,50 €, mentre, quando verrà svelata la divisione delle giornate, sarà disponibile acquistare anche quelli giornalieri.