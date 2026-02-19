Credit: Bandcamp

Si rivedono i White Flowers che pubblicheranno il nuovo album “Dreams For Somebody Else” il 1° maggio.

Il duo composto da Katie Drew e Joey Cobb, ha collaborato con la state51 Conspiracy per la realizzazione dell’album, in un disco che, a quanto ci dicono le note stampa, sviluppa e valorizza il loro “approccio sketchbook“.

In uscita il 1° maggio, il disco comprende brani che hanno un tono letterario, rispecchiando le loro vite e assumendo la forma di racconti brevi. Il commento della band:

“Durante la registrazione delle canzoni per “Dreams For Somebody Else“, ci siamo davvero identificati con il concetto del libro di Annie Ernaux, “The Years“ – un'”autobiografia collettiva” ricomposta da frammenti disparati del suo passato, che evoca l’effetto che lei sia semplicemente un’osservatrice della propria vita. Questo concetto si fonde con il mondo dei White Flowers, dove il tempo, invece di essere limitante, è fluido e senza confini, e la nostra musica esiste come una conversazione infinita con le versioni di noi stessi in diverse fasi della nostra vita. ‘Thinking Of You’ incarna questo tema e il senso di ottimismo speranzoso e di perdita eterna che ne deriva“.

Il primo assaggio è “Thinking Of You” che si muove in bilico tra elettronica ballabile e un fascino dream-pop…

“Il lato visivo dei White Flowers è importante per noi tanto quanto la musica e ci aiuta a esprimere e realizzare appieno le nostre idee. Per il video di “Thinking Of You”, abbiamo messo insieme filmati dal nostro archivio, che coprono quasi un decennio, mescolati con animazioni disegnate a mano“. Approfondire i nostri filmati del passato ha fornito una catarsi che si è collegata al processo di assemblaggio del disco, un processo che ha comportato il graduale assemblaggio e la costruzione di frammenti di idee che abbiamo accumulato nel corso di un lungo periodo“.

Tracklist:



1.Spinning

2.Heaven

3.Backseat

4.Tear

5.Lamp

6.Heart Breaks

7.Visual

8.In The Sky

9.Dreams For Somebody Else

10.Thinking Of You