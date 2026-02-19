Credit: Adam Whitemore

Dopo averci colpito con il loro quarto LP, “Very Human Features“, uscito lo scorso giugno, The Bug Club sono già pronti a ritornare con il suo successore, “Every Single Muscle“, in arrivo il prossimo 29 maggio via Sub Pop Records.

Prodotto e mixato da Tom Rees ai Rap Trap Studios di Cardiff, il nuovo disco della formazione gallese è stato poi masterizzato da Mikey Young.

Mentre “Very Human Features” ha fatto un ottimo lavoro nel mettere in evidenza le cose quotidiane e sottolinearne l’assurdità, in “Every Single Muscle” The Bug Club guardano più da vicino loro stessi. Non tanto in modo introspettivo, però. Più piuttosto come un alieno potrebbe esaminare un esemplare prigioniero su una barella intergalattica. I film horror hanno il loro sottogenere “body”, ora anche gli album garage rock hanno il loro. In un senso completamente nuovo del termine, la forma e la condizione umana vengono stimolate e ispezionate da ogni angolazione nel corso dell’album.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Watching The Omnibus”, che potete ascoltare qui sotto.

“Every Single Muscle” Tracklist:

1. Miss Wales 2012

2. A Good Day For Dying

3. Make It Count

4. Cut To Black

5. Full Range Of Motion

6. Pretty As A Magazine

7. Look Like Me

8. How Can We Be Friends

9. Every Single Muscle

10. Shiny And Wet

11. Semi-Automatic

12. In My Short Life

13. Watching The Omnibus

14. It’s Our Manager David

15. Yours (If You Want Me)

16. All My Clothes Fell Off

17. Third Best Friend

18. My Uncle Warren Drives A Passat