Camille Camille è il progetto della songwriter belga Camille Willemart.

La Willemart ha all’attivo per ora solo un LP, “Could You Lend Me Your Eyes”, oltre a una manciata di singoli, ma un nuovo lavoro sulla lunga distanza è previsto per i prossimi mesi.

Proprio dal suo nuovo lavoro arriva il singolo “In A Song”, accompagnato da un video di Vincent Leroi.

Camille Camille spiega:

Il seme di ‘In a Song’ ha iniziato a germogliare nella primavera del 2023, mentre vivevo ad Amsterdam, spostandomi tra la nostra casa-barca a vela, gli affitti lungo i canali e il cantiere navale.

Sono rimasta bloccata con solo una linea di chitarra per un periodo insolitamente lungo, finché finalmente ho trovato la melodia e le parole che potessero renderle giustizia. È stata un’esperienza piuttosto nuova per me rispetto al mio solito processo creativo. Molto rapidamente, mi sono ritrovato a battere i piedi per terra con un ritmo simile a quello di un treno ogni volta che suonavo la melodia. Quel loop mi è sembrato evidente fin dall’inizio ed è diventato una sorta di sottofondo per tutta la traccia.

Ho registrato la struttura della canzone nella mia casa temporanea a Gand e l’ho completata nella primavera del 2025 con l’aiuto del tecnico del suono e amico Michiel Renson.

Il video è nato in modo organico dalla collaborazione con il mio compagno di vita e di creatività Vincent Leroi. Eravamo solo noi, una piccola videocamera digitale e i paesaggi aridi delle Isole Canarie durante i nostri vagabondaggi con la nostra cara casa galleggiante, Saga, lo scorso inverno.

“In a Song” è un’ode al dubbio, all’intimità, al desiderio di risposte e all’inizio di un nuovo capitolo!