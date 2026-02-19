Stiamo seguendo gli Honey I’m Home ormai da un anno attraverso questa rubrica.

La band olandese ha al suo attivo solo una manciata di singoli e ora prosegue il suo cammino con il nuovo “Pretty”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il chitarrista e cantante Tom Schotanus dice:

“Pretty” parla di persone che hanno imparato a reprimere le emozioni negative concentrandosi completamente sul proprio aspetto fisico. Il brano esplora i sentimenti depressivi che si nascondono dietro la ricerca di attenzione, non perché queste persone siano superficiali, ma perché usare l’aspetto fisico è qualcosa che funziona. Dopotutto, sembra che le persone giudichino davvero un libro dalla copertina.

La canzone riflette sul vuoto e sul cinismo, e su come l’attrattiva fisica possa talvolta diventare l’unica cosa rimasta della personalità di una persona. Alla fine, le persone iniziano a crederci come ultima forma di sostegno: “almeno sono carina”.