credit: press

Il nuovo album di Ben Cook (ex-No Warning, Fucked Up) a nome GUV è uno di quei dischi che potrebbe far impazzire un amante come me di shoegaze, melodie immediate e gustosissimi ritmi che strizzano l’occhio al baggy. Pare che Ben prima di scrivere e arrangiare questi brani si sia fatto una scorpacciata di britpop, uscendone con la pancia piena e le idee chiarissime: guitar-pop a noi!

Chitarre come se piovesse, ritornelli più freschi e graditi di una gradita nel deserto e sopratutto dei ritmi che non ti danno tregua, con la parola d’ordine che diventa muoversi e ballare. Avete presente i Primal Scream, che nella loro carriera sono riusciti a fare un po’ di tutto? Sicuramente sì. Quella band è stata capace di fare guitar-pop delizioso all’inizio della carriera, per poi farci ballare sotto acido, o gonfi di elettronica, senza dimenticare incursioni folli nel rock sudista. Ecco che Ben Cook sembra davvero aver preso Bobby Gillespie come maestro di vita e di suoni cangianti, e così tutto si fa irresistibile e incalzante, colorato e travolgente, pronto a modificarsi senza però perdere lo spirito originario del progetto.

“Let Yor Hands Go” pare un esperimento di Kevin Shields in pieno trip da rave danzereccio, “Oscillating” è space-groove-rock incontenibile, “Out Of This Place” è britpoppissima, “Thorns In My Heart” sembra uscire dalla penna dei Pains Of Being Pure At Heart, “Seaside” paga il tributo alla Sarah Records, “Blue Jade” è imbevuta della visionarietà dei migliori J&MC, “Chasin Luv” è guitar-pop cristallino modello prima Creation che ti viene da piangere, nella ciondolante “Never Should Have Said” c’è Hatchie che infonde la sua dolcezza in un ritornello che ci porta in paradiso, mentre sono più che convinto che “Crash Down Feeling” sia stata fatta sotto la santissima benedizione degli Stone Roses e dei Charlatans. Cioè…vi sto elencando ogni pezzo giusto per farvi capire quanti profumi e quanti splendidi sapori Ben è pronto a mettere in campo in un disco che, per cho vi scrive, non ha alcun punto debole.

“Warmer Than Gold parla dello scivolare tra due mondi. Uno governato dal lusso e dal culto dello status, e un altro che sembra una fuga, un sogno che si può quasi toccare“, spiega Cook. “Parla di autobus, treni, aerei, di grandi sogni nella solitudine, di trovare qualcosa di reale nonostante tutto cerchi di cancellarlo. Parla di Londra, della mia famiglia, di tutte le persone che ho incontrato e che non ho mai incontrato. È la sensazione di un movimento infinito, il bagliore delle lune gialle sugli oceani scuri, il peso della storia che preme sul futuro“.

Un disco vivo, pulsante, trionfale nel suo incedere melodico che esalta a dire poco. Se Madchester e Britpop sono ancora parole che per significano tantissimo, beh, questo è il vostro disco: prendete e mangiatene tutti.

Listen & Follow

GUV: Instagram