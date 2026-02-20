Continua il percorso onirico e sperimentale dei Neoprimitivi collettivo che dal palco dei Trenta Formiche di Roma è riuscito a creare curiosità e interesse con una serie di serate votate all’improvvisazione musicale e creativa.

Credit: Giorgia Bronzini

“Il Sangue E’ Pronto” uscito dieci mesi dopo “Orgia Mistero” nasce dalla sonorizzazione del film cult horror / erotico anni settanta “Riti Magie Nere E Segrete Orge Nel Trecento” di Renato Polselli. Trentotto minuti fluidamente divisi in sei movimenti, atti unici non separabili che vanno a formare una narrazione di forte impatto.

Teatralità viscerale quella di Andrea e Flavio Gonnellini, Martino Petrella, Giacomo O’ Neil, Pietro Rianna e Emilia Wesolowska. Giacomo Fiorenza responsabile di registrazione e mastering di uno spettacolo che unisce kraut rock, psych, influenze jazz, funk, ambient con grande attenzione agli arrangiamenti, all’uso di una varia strumentazione in modo organico.

La partecipazione di Gaia Banfi alla voce e Eugenio Petrarca al moog aggiunge stile ed eleganza a un secondo disco dai toni più oscuri in cui gli anni settanta della ricerca in campo prog e kraut (Can ma anche Neu! e Guru Guru) restano un riferimento cardine.

L’atmosfera via via si apre a crescendo melodici e allucinazioni sonore che si muovono in piena autonomia pur rispettando il mood del film di Polselli e andando ad affiancare la colonna sonora originale composta da Romolo Forlai e Gianfranco Reverberi e suonata dal South African Combo.

Il sassofono che accompagna la parte centrale ricorda i Morphine e l’intensità non viene mai meno in un gioco di sguardi, sensazioni e molta voglia di osare. La forma – canzone si dilata, un po’ come succedeva con i primi Sault, rendendo “Il Sangue E’ Pronto” un viaggio affascinante che conferma il valore dei Neoprimitivi, sempre più cosmici e avventurosi.