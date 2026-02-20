Credit: Press

I Pulp hanno condiviso una nuova canzone, “Begging For Change”, tratta dall’album “Help(2)” in arrivo il 6 marzo.

Il brano è stato registrato negli storici Abbey Road Studios di Londra e prodotto e mixato da James Ford e Animesh Raval.

Al brano collabora lo stesso coro di bambini che ha partecipato al brano “Flags” di Damon Albarn, Grian Chatten e Kae Tempest, contenuto sempre nell’album “Help(2)” e uscito la scorsa settimana.

La nuova canzone dei Pulp vanta anche un coro di star, tra cui Albarn, Chatten, Tempest e Carl Barât, che contribuiscono ai cori all’inizio del brano.



“La canzone è stata completata agli Abbey Road Studios alla fine dello scorso anno“, ha scritto Cocker sui social media. “È stata iniziata alla fine del 2024 e tutte queste persone [nella foto] hanno suonato e l’hanno resa possibile in quel momento. Ma non è stata inserita in ‘More’ perché una certa persona non riusciva a trovare il testo giusto, anche se il resto della band ha aspettato pazientemente“. Poi è arrivato ‘Help’: James Ford ha chiamato e ha chiesto se avevamo una canzone per il nuovo album ‘Help’. Ho suggerito di finire ‘Begging For Change’. Successo! A volte una canzone ha bisogno di uno scopo. Come tutte le altre 22 canzoni dell’album ‘Help’, ‘Begging For Change’ è stata pensata per raccogliere fondi per aiutare i bambini che vivono nelle zone di guerra in tutto il mondo. Questo funziona solo se la compri/scarichi/ascolti in streaming.“