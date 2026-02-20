Credit: Press

Max Ceddo è un musicista di stanza a NYC.

Il suo primo album, “Excelsior Boulevard”, è uscito lo scorso aprile per Let’s Record, ma un nuovo full-length è in uscita a breve.

Ad anticipare il suo sophomore ecco il nuovo singolo, “The Crack Up”: Ispirato all’omonimo saggio di F. Scott Fitzgerald, “The Crack-Up” è un brano indie-pop/rock dal ritmo serrato che descrive la “lenta rottura” di una relazione.

Dai toni dolci-amari, il brano si basa su chitarra, piano e batteria navigando tra le emozioni e toni indie-pop dalle ottime sensazioni melodiche e dal sapore classico e delicato.

Listen & Follow

Max Ceddo: Soundcloud | Facebook