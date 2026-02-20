Credit: Bandcamp

I canadesi Prism Shores viaggiano solidi verso “Softest Attack”, il loro nuovo album, che uscirà il 10 aprile 2026 per Meritorio e Having Fun (Canada). Registrato sulla scia del successo del 2025 di “Out From Underneath“, il disco, a quanto ci dicono le note stampa, vede la band catapultarsi in una direzione più immediata e ancora più ricca di ritornelli, affidandosi meno alle atmosfere notturne e puntando sulla forza pura e non diluita del loro songwriting malinconico.

Il nuovo singolo è la favolosa “I Didn’t Mean to Change My Mind” che profuma di Teenage Fanclub e The Lemonheads: inebriante, melodica e commovente per noi che abbiamo un cuore indie che non smette di battere per queste chitarre per queste melodie vocali così emozionanti.

<a href="https://prismshores.bandcamp.com/album/softest-attack">Softest Attack by Prism Shores</a>

A questo punto, dopo la travolgente “Kid Gloves” la nostra attesa per il nuovo album diventa altissima. Una band in stato di grazia a dire poco!

