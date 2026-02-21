A distanza di poco più di tre anni dall’uscita di “Exotico“, il prossimo 26 giugno, via V2 Records, i Temples pubblicheranno il loro quinto LP, “Bliss“.

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma la band psych-rock di Kettering ha già condiviso un primo brano, la opening-track “Jet Stream Heart”, di cui potete vedere il video qui sotto.

La formazione inglese dice del pezzo:

Cerchiamo sempre di creare un sound forte e deciso. La sensazione che si prova ascoltando la musica in un club è viscerale, quasi come se fossi direttamente collegato alla canzone. Il ritmo ti entra dritto nel cuore.

Questa canzone esplora la sensazione di essere sedotti dalla musica, di essere trascinati in un vortice sonoro e di dover cedere al fascino magnetico di certi brani musicali.

Il campionamento nella musica è sempre stato un approccio creativo interessante per me, ma mi piaceva l’idea di campionare la nostra stessa musica. A volte anche campionare la canzone che stai producendo per evocare la sensazione di un campione da un vecchio disco, senza bisogno di ottenere l’autorizzazione dall’artista originale.