Il chitarrista Adam Miller è stato uno dei membri fondatori dei Chromatics, il gruppo di Johnny Jewel. Dal 2024 ha messo in piedi il progetto Inner Magic. Jeff Schroeder ha fatto parte degli Smashing Pumpkins per 16 anni, fino al 2023, ma prima era stato nei Lassie Foundation. Ora Schroeder si unisce a Miller negli Inner Magic presentando con un brano originale e una cover.

Il brano originale è “Underground”. È cantata da Adam Miller e dalla sua ex compagna dei Chromatics Ruth Radelet. In più ecco una cover del brano degli Spacemen 3 del 1991 “Feelin’ Just Fine”. Olive Kimoto canta i cori in questo brano.

<a href="https://mradammiller.bandcamp.com/album/underground">Underground by Inner Magic</a>

Ecco cosa dice Jeff Schroeder in un comunicato stampa: “Dopo aver lasciato gli Smashing Pumpkins, sentivo di aver raggiunto il limite del mio lavoro all’interno di una band. Trovare una vera intesa artistica con gli altri deve avvenire in modo naturale e può essere piuttosto difficile. Fortunatamente, non è stato così. Lavorare con Adam nell’ultimo anno è stato uno dei periodi musicali più felici della mia vita e sono entusiasta di iniziare a condividere la nostra musica con gli altri“.

Adam Miller aggiunge: “Collaborare con Jeff è come una conversazione musicale in cui ci scambiamo continuamente idee e le sviluppiamo insieme. Tendiamo a passare tanto tempo a bere caffè e a parlare dei libri e degli artisti che amiamo quanto a lavorare sulla musica. Ma quando ci mettiamo al lavoro, le idee prendono rapidamente forma dal nulla e la musica che ne risulta sembra proprio quella giusta“.