Dopo una terza stagione esaltante, probabilmente la migliore finora, un amico fan della saga letteraria di Connelly mi disse che non sapevo cosa mi aspettasse. Che il libro da cui sarebbe stata tratta la quarta stagione è forse il migliore di tutta la saga. E quindi aspettative altissime, le più facili da tradire.

Non è assolutamente una stagione da buttare. “TLL” mantiene tutti i suoi punti di forza: stile e scrittura deliziosamente retro (altezza primi anni Zero), grande utilizzo delle location losangeline, scrittura pimpante.



Peró proprio questa volta che per Mickey c’è cosí tanto in gioco, c’è troppo poca “barra” e laddove uno si aspetta un grande duello finale la risoluzione arriva per vie traverse. Poi uno potrebbe anche opinare sull’eccessiva stereotipizzazione della fase carceraria, ma in realtà è in linea con la classicità americana della storia



Okay, forse questa è una delusione/critica dai tratti molto personali. Peró credo anche che quando la forza di un prodotto risiede anche nella riproposizione di un canone ben preciso, quando questo canone si decide di spezzarlo poi bisogna sparare i fuochi d’artificio. E purtroppo qui non è successo.