Il figlio di Victoria e David Beckham, Cruz, ha intrapreso la sua carriera musicale verso la fine dell’anno scorso con due singoli, “Optics” e “Lick The Toad” e ora eccolo piazzare il terzo singolo “for your love” in un video che lo vede insieme ai “suoi” The Breakers e con una forte sponsorizzazione nel look targata Reebok.

“Adoro questa canzone. È stato così divertente suonarla dal vivo negli ultimi due mesi“, ha detto. “È stata la prima traccia che ho finito con Justin e Lewis, che sono delle vere e proprie leggende nel loro campo, e ce ne siamo andati tutti consapevoli che questo brano aveva davvero gettato le basi per tutto ciò che abbiamo creato insieme. Per me, è tutta una questione di amore e di coraggio in quell’amore, ma spero che ognuno possa interpretarlo a modo proprio e trovargli il proprio significato.“

Diciamo che il sound guarda decisamente al passato e trovarci riferimenti ai ’90 (una punta di Britpop) o, meglio, addirittura ai Beatles è tutt’altro che strano…

