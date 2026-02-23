Rachel Love (Dolly Mixture) a guidare la truppa e intorno a lei guarda un po’ chi ci troviamo, gente come Ian Button (Papernut Cambridge, The Penrose Web) e Peter Momtchiloff (Heavenly, Would-be-goods). Completa la squadra la cara Allison Thomson (che fa un lavoro clamoroso alla tromba a punteggiare e potenziare le melodie!) e per confermare la bontà del progetto scendono in campo Slumberland e Skep Wax…e chi siamo noi per diro no alla classe infinita dei Railcard?

Sicuramente la presenza di Rachel subito ci riporta alla memoria i Dolly Mixture e non poteebbe essere altrimenti, ma al di là di tutto quello che ci troviamo fra le mani è un disco raffinatissimo, arioso, incalzante e suggestivo, ma sopratutto dannatamente ispirato. La vecchia scuola guarda a raffinatezze melodiche di casa ’60s, ma anche a una scuola che non si fa mai eccessivamente barocca ma non disdegna affatto gli insegnamenti di Bacharach, con un chamber pop delicato, certo, ma mai troppo rilassato, ma anzi spesso pungente e ritmicamente pimpante.

Gli EP della band meritavano una raccolta e una pubblicazione in CD e quindi questa uscita omonima è decisamente gradita!

Railcard: Bandcamp