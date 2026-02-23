I Dodgy hanno dato il via al 2026 con la notizia di un nuovo album e un tour nel Regno Unito per il trentesimo anniversario del loro album “Free Peace Sweet”. “It’s Not The End” è il secondo assaggio tratto dal loro prossimo album “Hello Beautiful“, che uscirà il 1° maggio 2026. Il primo singolo era stata proprio la title track.

Il cantante Nigel Clark dice del brano: “It’s Not The End” è stato arrangiato molto rapidamente in studio durante le sessioni per il nuovo album. È partito da un testo semplice che sembrava davvero diretto e onesto, e la canzone sembrava guidarci dove voleva andare. È diventata subito una delle nostre preferite. I commenti hanno detto che suona come un Dodgy più maturo, più saggio e più profondo, che è esattamente come vorrei che suonassimo nel 2026“.

Il batterista Mathew Priest aggiunge: “Sembra il momento giusto per la band. La reazione alla nuova musica è stata brillante e non vediamo l’ora di portare queste canzoni in giro per il paese. I locali indipendenti sono il luogo in cui abbiamo iniziato e sono ancora la linfa vitale della musica dal vivo, quindi per noi è importante continuare a suonare lì“.

“Hello Beautiful“ è il loro primo album dal 2016, dopo “What Are We Fighting For”.