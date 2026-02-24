I Bon Iver lanceranno un nuovo progetto diedicato agli archivi della band con “VOLUMES: ONE“.

Justin Vernon mira a riportare alla luce alcuni tesori nascosti, evocando ricordi di iniziative simili intraprese da Bob Dylan (la famosa Bootleg Series) o Neil Young.

Il progetto si apre con “VOLUMES: ONE“, in uscita il 3 aprile, con il sottotitolo “SELECTIONS FROM MUSIC CONCERTS 2019-2023 BON IVER 6 PIECE BAND”.

Le registrazioni coprono un periodo chiave per il progetto, con Andrew Fitzpatrick, Jenn Wasner, Justin Vernon, Matthew McCaughan, Michael Lewis e Sean Carey,

“Questo particolare set di 10 canzoni è come dire: “Ecco, se non avete mai ascoltato i Bon Iver, o se li avete ascoltati e non vi sono piaciuti, questo potrebbe fare al caso vostro”. Questo è ciò che siamo diventati. Questo è davvero il meglio di noi. È proprio così“, dice Justin Vernon

Il primo assaggio è con “HEAVENLY FATHER” tratta da un live a Milano del 5 novembre 2022.