Un mese fa i Kneecap hanno annunciato il nuovo disco “Fenian” che uscirà il prossimo 24 aprile su etichetta Heavenly Recordings.
“Smugglers & Scholars”, già presentato in anteprima da Zane Lowe nel corso del suo show su Apple1, è il nuovo estratto che segue “Liars Tale” primo singolo svelato giorni fa:
Sul brano il trio, che a giugno sarà per la prima volta live in Italia per 4 date, racconta:
Un brano che ricorda i tempi della Rivoluzione in Irlanda, animato da un senso di speranza, quando la classe operaia, gli accademici e le brave persone di tutto il mondo si unirono e agirono alla ricerca di un futuro migliore.