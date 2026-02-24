Credit: Akash Wadhwani

I Wilco annunciano oggi due imperdibili appuntamenti live in Italia nell’ambito del tour “An Evening with Wilco” 2026, uno speciale format che promette uno spettacolo intenso, coinvolgente e pensato per offrire ai fan un’esperienza unica.

Ogni serata sarà composta da due set completi con un breve intervallo e senza artisti di apertura, per un’immersione totale nel repertorio della band: un viaggio sonoro attraverso il loro catalogo vasto e in continua evoluzione.

Le date italiane si inseriscono in una nuova serie di concerti internazionali che segna il ritorno dal vivo del gruppo con una scaletta capace di attraversare oltre trent’anni di carriera, tra brani iconici e gemme più recenti.

Lunedì 31 agosto 2026 @ Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma Summer Fest

Martedì 1 settembre 2026 @ Mantova, Esedra di Palazzo Te, Mantova Summer Festival

Il format “An Evening with” prevede due performance complete dei Wilco nella stessa serata, senza opener, per offrire un’esperienza live ancora più intensa e narrativa.

Il tour 2026 dei Wilco includerà brani tratti da due importanti ristampe del loro catalogo: la versione ampliata in triplo LP di “The Whole Love” (aprile 2024, dBpm) e il box set deluxe da nove LP e quattro CD di “A Ghost Is Born” (in uscita il 7 febbraio, Nonesuch).

Le scalette comprenderanno inoltre materiale dall’album in studio del 2023 “Cousin” e dall’EP dello scorso anno “Hot Sun Cool Shroud“, definito …unsurprisingly excellent dalla rivista Treble.

Da oltre trent’anni i Wilco rappresentano una delle realtà più influenti della musica indipendente internazionale. La band rock di Chicago ha pubblicato 13 album in studio, vinto numerosi Grammy Awards e fondato la propria etichetta, dBpm Records.

La formazione attuale — Jeff Tweedy, John Stirratt, Glenn Kotche, Pat Sansone, Nels Cline e Mikael Jorgensen — è riconosciuta come una delle più solide e apprezzate dal vivo.