Joan As Police Woman, alias Joan Wasser, presenta il live di “Anyone”, brano ormai diventato un classico del suo repertorio, dopo aver recentemente condiviso anche “The Ride”. Entrambi i video anticipano “The Real Life Anniversary Sessions”, una serie di performance intime realizzate per celebrare il ventesimo anniversario del debutto “Real Life“, pubblicato nel 2006 per Reveal Records.

I brani sono stati registrati dal vivo l’11 novembre 2025 al The Owl Music Parlor e mostrano un’esibizione essenziale in formazione trio: Joan Wasser alla voce e pianoforte, affiancata da Will Graefe (chitarra e voce) e Jeremy Gustin (batteria e voce). Il risultato è una rilettura intensa e spogliata che mette al centro interpretazione e dinamiche.

“Volevo portare ‘Anyone’ fuori dal suo originale territorio di soul ballad in 6/8 basata sulle terzine. Io, Will Graefe e Jeremy Gustin stiamo creando un nuovo suono insieme da quando abbiamo iniziato a suonare in tour nell’ottobre 2024. Questo arrangiamento ha preso forma rapidamente quando lo abbiamo spostato verso una dimensione più esplorativa tra folk e jazz, che ricorda Van Morrison“.

Il progetto introduce anche il Real Life 20th Anniversary Tour, che porterà l’artista tra Regno Unito, Germania, Danimarca, Ungheria, Italia e Paesi Bassi, dopo alcune date negli Stati Uniti.

In Italia, l’appuntamento è fissato per il 20 novembre 2026 a Roma, presso Angelo Mai.

Il concerto italiano del 20 novembre 2026 a Roma, Angelo Mai, rappresenta l’unica data annunciata nel nostro Paese nell’ambito del tour celebrativo dedicato a “Real Life”.