Credit: Eric de Redelijkheid from Utrecht, Netherlands, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Joan As Police Woman, alias Joan Wasser, presenta il live di “Anyone”, brano ormai diventato un classico del suo repertorio, dopo aver recentemente condiviso anche “The Ride”. Entrambi i video anticipano “The Real Life Anniversary Sessions”, una serie di performance intime realizzate per celebrare il ventesimo anniversario del debutto “Real Life“, pubblicato nel 2006 per Reveal Records.

I brani sono stati registrati dal vivo l’11 novembre 2025 al The Owl Music Parlor e mostrano un’esibizione essenziale in formazione trio: Joan Wasser alla voce e pianoforte, affiancata da Will Graefe (chitarra e voce) e Jeremy Gustin (batteria e voce). Il risultato è una rilettura intensa e spogliata che mette al centro interpretazione e dinamiche.

Volevo portare ‘Anyone’ fuori dal suo originale territorio di soul ballad in 6/8 basata sulle terzine. Io, Will Graefe e Jeremy Gustin stiamo creando un nuovo suono insieme da quando abbiamo iniziato a suonare in tour nell’ottobre 2024. Questo arrangiamento ha preso forma rapidamente quando lo abbiamo spostato verso una dimensione più esplorativa tra folk e jazz, che ricorda Van Morrison“.

Il progetto introduce anche il Real Life 20th Anniversary Tour, che porterà l’artista tra Regno Unito, Germania, Danimarca, Ungheria, Italia e Paesi Bassi, dopo alcune date negli Stati Uniti.

In Italia, l’appuntamento è fissato per il 20 novembre 2026 a Roma, presso Angelo Mai.

Biglietti QUI.

