“Creature Of Habit“, che contiene il singolo già ascoltato “Site Unseen” (feat. Waxahatchee), è il disco che segna il ritorno di Courtney Barneet ed uscirà tra un mese (27 marzo).
Oggi l’artista australiana svela altri due estratti: “Mantis” e “Sugar Plum”.
Di “Mantis” la Barnett dice:
“Mantis” è il fulcro microcosmico di questo album, incarna il messaggio e il significato di ogni traccia. È una canzone sulla ricerca, e mi ha aiutato a trovare la mia strada attraverso “Creature Of Habit”.
