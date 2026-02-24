Credit: press

I The Veils, capitanati da Finn Andrews, si preparano a portare in concerto il nuovo album “Fragile World”, la cui uscita è prevista per il prossimo giugno. Il tour farà tappa in Italia martedì 17 novembre 2026 al Locomotiv Club di Bologna e mercoledì 18 novembre 2026 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Biglietti QUI.

A poco più di un anno da “Asphodels“, il nuovo lavoro “Fragile World” segna un netto cambio di tono ed energia. Il titolo riflette sia il presente — un’epoca di equilibri che si sgretolano — sia la natura stessa del processo creativo, fatto di fragili intuizioni che prendono forma poco alla volta. Registrato in modo istintivo e diretto, spesso con Finn Andrews e Tom Healy a suonare quasi tutto con contributi di Joseph McCallum, il disco cattura la band in uno stato urgente e intenso. Per immediatezza e forza emotiva, “Fragile World” si impone, dicono le note stampa, tra le opere più convincenti dei The Veils.