Il prossimo 1° maggio, via Universal / Fontana, Tori Amos pubblicherà il suo diciottesimo LP, “In Times Of Dragons”, che arriva a poco più di un anno da “The Music Of Tori And The Muses”, soundtrack del libro per bambini scritto dalla stessa Amos, e a quattro e mezzo da “Ocean To Ocean”.

La statunitense ha intanto ha condiviso anche un primo estratto, “Stronger Together”, che vede la partecipazione di sua figlia Tash ai backing vocals.

La Amos dice dell’album e del singolo:

“In Times of Dragons” è una storia che rappresenta in modo allegorico i tempi pericolosi che stiamo vivendo, in cui la democrazia stessa è in pericolo. Mentre fuggo dal personaggio che è il mio sadico marito miliardario Lizard Demon, incontro persone che non mi era permesso vedere da anni e che non volevano vedermi a causa della relazione in cui mi trovavo. Per evitare di essere catturata e trascinata nell’attico di Lizard Demon, fuggo nel profondo sud degli Stati Uniti per seminare lui e il suo scagnozzo. Uno dei tanti personaggi che incontro durante il viaggio è The Daughter. Passiamo del tempo insieme e cantiamo insieme.

“Stronger Together” è il culmine della nostra relazione, che si trasforma quando The Daughter decide di stare al mio fianco, indipendentemente dalle sfide che ci attendono. Qualunque cosa dovremo affrontare in futuro, ci promettiamo l’un l’altra che insieme saremo più forti…