credit Sean Hewitt

“Un piede fuori dalla porta, l’altro nell’aldilà…” Così inizia l’omonimo album di debutto di Hannah Lew (in uscita il 10 aprile per Night School Records), intriso, come ci dicono le note stampa, di un pop imperioso e ingenuo e di un’estetica girl-group/post punk.

Lew condivide anche il nuovo singolo “Sunday”, accompagnato da un video diretto da Luciano Talpini Aita con effetti speciali di Mike Stoltz. In questa nuova canzone sublime e struggente, strati di synth aprono la strada alla performance vocale imponente che pontifica sul dolore, l’amore e la sofferenza mentre lei “sente il dolore della domenica…”

Hannah Lew dice della canzone e del video: “Il video di Sunday è una ricostruzione di un sogno che ho fatto, su cui si basa anche la canzone. È stato surreale incarnare il subconscio e solo allora ho intuito il significato del sogno. L’intera esperienza è stata molto rituale. Questo è stato possibile solo grazie alla capacità di Luciano di viaggiare senza soluzione di continuità tra il mondo della veglia e quello dei sogni, da vero mago qual è. E la ciliegina sulla torta è stata coinvolgere Mike Stoltz nel sogno, con la sua magia del video synth. Sono davvero fortunata ad avere amici e collaboratori di lunga data che hanno voluto e potuto sognare con me in questo modo“.

