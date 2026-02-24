credit: Declan Haughian

My Precious Bunny, il progetto solista di Lily Wolter del duo dream-pop Penelope Isles, annuncia il suo album di debutto “A Moment In My Eyes”, in uscita il 22 maggio via Bella Union e già disponibile per il preorder qui. Uscendo per la prima volta in solitaria, Wolter realizza una musica che sembra un ricordo: scolorita dal sole, ampia e profondamente viva. È intima e cinematografica allo stesso tempo: musica per conversazioni notturne a cuore aperto e lunghi viaggi in macchina verso nessun luogo in particolare, con ogni nota carica di nostalgia e movimento.

A corredo dell’annuncio di Lily ha condiviso il video del primo, incantevole singolo dell’LP “I Go Up, You Go Down”:



Commentando il brano, Lily Wolter racconta:

«Nel pieno del lockdown, a casa dei miei genitori, “I Go Up, You Go Down” è stata un’osservazione di tutto ciò che stava accadendo intorno a me in quel momento: stavo attraversando la fine di una relazione di lunga durata e mi ero trasferita dai miei, mentre guardavo il mondo crollare al telegiornale. In mezzo al caos, ero completamente assorbita da quanto sia terribile il fatto che si possa condividere un letto con qualcuno per anni, essere l’intero mondo l’uno dell’altra, e poi un giorno… evitarsi per strada. Un dolore che molti possono comprendere. Questa è stata la versione di prova che ha suggellato l’accordo con Paul Gregory (Lanterns On The Lake). È riuscito a trattare le dinamiche della canzone con enorme cura, dandole allo stesso tempo una bella spinta.»

Co-prodotto con l’amico d’infanzia Allister Kellaway (Last Living Cannibal), “A Moment In My Eyes”, come ci dicono le note stampa è allo stesso tempo un traguardo personale e una visione condivisa che prende vita. Le canzoni brillano per texture ed emozione: sensibilità pop distorte, esplosioni di sassofono, synth analogici caldi e chitarre irrequiete si scontrano con una potenza corale grezza, dando forma a un suono spontaneo, magnetico e pieno di slancio. C’è un forte senso di comunità nel modo in cui le melodie si intrecciano, come vecchi amici che si ritrovano e finiscono le frasi l’uno dell’altro a metà.



My Precius Bunny: Bandcamp