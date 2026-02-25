“Go Tell Fire to the Mountain”, disco che 15 anni fa ha segnato il debutto dei Wu Lyf, avrà un seguito: la band pubblicherà infatti il prossimo 10 aprile “A Wave That Will Never Break”.

Prodotto da Sonic Boom “A Wave That Will Never Break” non vedrà la luce su nessuna piattaforma di streaming.

Ecco il comunicato che spiega la scelta:

Nel lontano 2010 immaginavamo una comunità di persone con idee simili che si sarebbero radunate attorno alla fiamma della nostra musica e, attraverso il cui supporto diretto, avremmo potuto operare con libertà, autonomia e verità; per giocare il nostro (infinito) gioco. Ahimè, eravamo giovani, sciocchi e non avevamo i mezzi o l’infrastruttura per far sì che l’impulso raggiungesse il suo pieno potenziale. Ora, 15 anni dopo, eccoci qui: la versione iniziale della piattaforma di membership L Y F è stata una prova sperimentale di concetto. Abbiamo imparato molto da essa nell’ultimo anno e dietro le quinte abbiamo sviluppato la Versione 2.0.