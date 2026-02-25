Tornano in Italia gli Allah-Las!
La band psichedelica californiana, dopo il successo dell’ultima data italiana a Milano di due anni fa, torna sui palchi di prestigiosi festival italiani la prossima estate, per presentare i suoi classici brani e le produzioni del quinto album preannunciato dai singoli “Countryman ’82” e “Dume Room”.
Saranno in concerto:
26 giugno – Cremona – Festival Beat
27 giugno – Castiglione del Lago (PG) – Lars Rock Fest Preview
28 giugno – Bogliasco (GE) – Boem Festival
Allah-Las: tre date italiane a fine giugno
Tornano in Italia gli Allah-Las!