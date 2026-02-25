Credti: press

Dopo nove anni di attesa, c’è tanta elettricità: tornano gli Angel Du$t!

Tredici anni e Run for Cover alle spalle, gli Angel Du$t sono il tuono scrosciante che marca la parte più pericolosa di una tempesta. E la presenza di membri di Turnstile, American Nightmare e Trapped Under Ice alla nascita ne rende la fatalità ben più che accertata.

Miscela di hardcore melodico, post grunge e alt rock autodefinitasi rock’n’roll, gli Angel Du$t sono energia pura, l’eco roboante che trascina dal proprio nascondiglio al centro della bufera, dove il vento ulula, il mondo crolla e tutto è improvvisamente sincero. Chiamata alle armi così come alla forma meno corrotta della propria umanità, gli Angel Du$t sono poghi da cortocircuito, inviti al risveglio e rifiuto di sprecare la propria vita, senza sottrarsi alla violenza, se necessario. Una lezione di positività da 100,000A al millisecondo.

Per la prima volta in nove anni, gli Angel Du$t, accompagnati dagli Speedway, folgoreranno Milano il 15 maggio al QHUB, con una data headliner, prima di essere, il 16 maggio all’ dell’undicesima edizione del Venezia Hardcore, a Marghera.