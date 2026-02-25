Nuovo EP degli Sculpture Club, band di Salt Lake City USA che si ispirano in maniera prevalente alla new wave con un evidente richiamo alle atmosfere gotiche dei Cure, il tutto impreziosito da una chitarra jangle pop che in questo loro nuovo brano risulta essere messa in particolare evidenza.
Troviamo due versioni di “The Every Boy”, il primo inizia con una chitarra figlia dei suoni di Johnny Marr e Roddy Frame alla quale viene lasciata la linea melodica principale mentre la voce del frontman Chaz Costello con sofferenza traccia una figura giovanile fragile e introversa, una specie di ragazzo simile a “The Boy with the Thorn in His Side” degli Smiths a conferma che certi stati di animo persistono generazione dopo generazione.
La seconda è una versione acustica, devo dire molto bella, che dona un’intensità nuova al brano mettendo in rilievo l’interpretazione profonda e teatrale di Chaz Costello, un pezzo che funziona alla grande anche in questa versione.
Con tre album all’attivo Sculpture Club restano una band da tenere sotto osservazione perché capace di regalarci piccole perle come questa.