Il duo Arone Dyer e Aron Sanchez annunciano la fine del progetto Buke & Gase.

Alla base dello scioglimento motivi personali, la Dyer aspetta un bambino, ed economici Lo streaming ha reso quasi impossibile vendere album dichiara la stessa cantante in un comunicato rivolto ai fans che leggi sotto:

Buke e Gase!

Quanto vi amo,

Lasciatemi contare i modi in cui…

Oh, aspetta, no. Quel tempo è troppo complicato.

Il mio collaboratore di Buke e Gase, Aron Sanchez, e io viviamo nei rispettivi mondi da un po’ di tempo, quasi ventisei anni! Abbiamo viaggiato molto, come una famiglia, o forse più di una famiglia tipica. E siamo diventati una famiglia per questo. E ora è il momento di rompere quella famiglia e di crearne una nostra…

Un esempio concreto: sono incinta! Il che significa grandi (grati) cambiamenti.

Sono qui seduta a cercare di scrivere un breve testo per spiegare perché noi, Buke e Gase, stiamo gettando la spugna, ed è fastidioso ammetterlo, ma il fattore reddito ne fa parte. Ovunque andiamo, la musica viene riprodotta in sottofondo, e in qualche modo i proventi di quell’utilizzo non raggiungono mai le persone che creano l’arte. Lo streaming ha reso quasi impossibile vendere album! E ora gli artisti devono fare i conti con l’intelligenza artificiale? Davvero? È questo che piace ai ragazzi? (Più simile a ciò che un piccolo numero di adulti che fanno soldi ci impone.) Volete davvero ascoltare musica fatta da… diciamocelo, non è Intelligenza, ma IMITAZIONE Artificiale? Puah! Pura imitazione! (Sento il bisogno di sottolineare che non è stata utilizzata alcuna intelligenza artificiale per scrivere questo.)

Sto divagando.

Eppure: amiamo i nostri fan. Vogliamo condividere la nostra energia con voi un’ultima volta. O due o tre ultime volte. Brooklyn e Hudson sono entrambi luoghi essenziali per la nostra storia: il primo è dove ci siamo incontrati; il secondo è dove entrambi abbiamo finito per vivere all’inizio degli anni 2010.

Quindi lo chiamiamo il nostro addio a New York!

Vi diamo un caloroso abbraccio.