credit: Alexa Viscius

Le icone del Midwest-rock American Football hanno finalmente posto fine all’attesa dei fan, pubblicando il nuovo singolo “Bad Moons”, accompagnato dal relativo videoclip. Il brano è il primo estratto dal loro attesissimo quarto album in studio, “American Football (LP4)”, in uscita il 1° maggio per Polyvinyl Records.

Prodotto da Sonny DiPerri e originariamente concepito come due brani separati, nella sua versione definitiva di otto minuti il pezzo riesce a esprimere appieno tutta la sua travolgente intensità emotiva. Costruito attorno a un campione ripetuto di un delicato arpeggio d’arpa, si apre con le tipiche melodie di chitarra intrecciate e sofisticate, arricchite da ritmiche dinamiche, effetti atmosferici e dalla voce confessionale e soffusa del frontman Mike Kinsella. Nella seconda metà, il brano cresce fino a trasformarsi in una jam frenetica e incalzante, che riporta l’esperienza al punto di partenza, prima della sua coda finale più contemplativa.

Mike Kinsella racconta:

“‘Bad Moons’ è in realtà una sorta di Frankenstein nato da due demo diverse che ci scambiavamo da tempo: una più giocosa, con bambini che giocano e pianoforti giocattolo tintinnanti; l’altra più cupa, con chitarre stridenti e batterie esplosive. Stavo già cantando il mantra “(…) in the dark” sulla seconda, quindi la sfida più grande per me è stata collegare tematicamente l’innocenza e la leggerezza della prima parte con la profonda disperazione della seconda. Ho deciso di iniziare la canzone come un bambino. O meglio… due. Impilati dentro un unico trench, segretamente e costretti con riluttanza a vivere la vita di un adulto, accumulandone errori e sensi di colpa lungo il percorso. Alla fine, questi errori sembrano quasi traboccare dai ragazzi. Una confessione catartica, si spera almeno in parte riconoscibile per chiunque abbia vissuto una vita“.



Il video, diretto da Alex Acy e Rémi Belleville, racchiude perfettamente questi sentimenti, attraverso un montaggio in slow motion che analizza le complessità del passaggio dall’infanzia all’età adulta, e la fragilità di questa transizione. “Bad Moons” incarna con grande efficacia conflitti, difficoltà e verità spesso dure legate alla crescita.

Annunciato sui social la scorsa settimana, il nuovo album vede gli American Football confrontarsi apertamente con alcune delle realtà più dure della vita, riflettendo su disorientamento, compromessi, lutto e sulla prospettiva conquistata con fatica nella mezza età. Ripensando profondamente i propri processi di scrittura e registrazione, la band ha realizzato quello che è, ad oggi, il loro lavoro più ambizioso dal punto di vista sonoro: stratificato, dissonante, talvolta confrontativo, ma sempre profondamente emotivo.

Gli American Football porteranno “LP4” dal vivo nel corso del loro tour mondiale: prevista anche un’unica tappa italiana il 19 giugno all’Alcatraz di Milano.