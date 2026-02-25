Cos’è la vita se non una serie di eventi caotici che si abbattono su di noi, nella nostra mente, con intuizioni, risate, tristezza, paura o felicità? Il progetto solista di Alex Stanilla si concentra su quei momenti di caotico ignoto, con una tendenza a ribollire (e traboccare) in una discordia strumentale e un disordine vocale. Carico di sentimento, desiderio e paura, il progetto di Stanilla è il culmine di ciò che lui stesso definisce “il tentativo di dare vita alla melodia e morte all’ordine, alla coesione e alla struttura”. Il musicista locale di Philadelphia, in Pennsylvania, è attivo dal 2015, ma solo di recente ha pubblicato il lavoro accumulato in anni di attività nella riedizione di Qualia. Egli afferma: “È come realizzare un film sperimentale, si pensa molto poco a come dovrebbero svolgersi le cose, ma ci si concentra invece sull’andare nei luoghi più strani possibili”, e Qualia emana un’estetica apatica come nessun altro precedente lavoro di Stanilla. L’LP di 11 tracce è una rielaborazione di brani che vanno dal 2015 al 2019 e, sebbene sia stato originariamente registrato nel 2017, Stanilla ha registrato nuovamente l’album per la sua riedizione con l’aiuto di altri artisti locali della Pennsylvania come Plead the Filth o Kevin Wishard dei Twenty/20 Audio. L’album scorre fluido, ponendo domande e cercando risposte, una coltivazione strumentale di suoni inquietanti, intimi e morbidi. La voce dà vita al momento dell’esistenza, che si tratti di tubare o abbaiare, Stanilla comanda la sua musica in modo metodico e con intento preciso. FFO: The Postal Service, Matt & Kim, Bastille Contatto: management@alexstanilla.com Di Emily Famularo

