I Gnarls Barkley sono finalmente tornati. Il duo composto dal cantante CeeLo Green e dal produttore Danger Mouse ha annunciato il terzo e ultimo album, “Atlanta”, in uscita venerdì prossimo, 6 marzo, per la 10k Projects/Atlantic Records. Per alimentare l’attesa, hanno pubblicato il soulful “Pictures”, il loro primo singolo dopo 18 anni.

Composto da 13 tracce, “Atlanta” segue il secondo album del duo del 2008, “The Odd Couple”. Secondo un comunicato stampa, Green e Danger Mouse avevano sempre avuto intenzione di registrare un terzo album, ma “la vita e altre attività creative hanno interferito“. Si sono ritrovati l’anno scorso, concordando di dedicare del tempo a questo capitolo finale.

“Lo spirito dei Gnarls Barkley è sempre la scoperta di sé“, ha spiegato Green in una dichiarazione. “Il dolce, il triste e lo strano. L’universo, l’avventura dentro di sé“.



Secondo Green, il testo del singolo è stato ispirato dalla sua esperienza personale di essere stato mandato a casa dal preside della scuola media ogni venerdì mentre frequentava l’ottavo anno, dopo di che “viaggiava in treno da solo dalle 8:00 del mattino fino alle 14:30“.

Tracklist:

