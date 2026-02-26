Sappiamo bene che oltre ad essere membro dei Dehd, Jason Balla porta avanti da alcuni anni un progetto solista chiamato Accessory, pubblicando singoli come “Wherever You Are Tonight” e “Chain Link”. Balla ha annunciato il debutto dell’LP degli Accessory: “Dust” uscirà ad aprile ed è stato anticipato da due brani, ovvero “Calcium” e “Safeword”.

Balla ha scritto gran parte di “Dust” su un pianoforte che ha ricevuto dalla madre in testamento e ha registrato la maggior parte dell’album nel suo studio di registrazione casalingo.

Di “Calcium” dice: “Questa canzone parla di come vivere mentre il mondo brucia. L’ho scritta in un periodo di vera disperazione, tra tutte le sofferenze e l’odio che hanno fatto da sfondo alle notizie degli ultimi tempi. Gran parte della canzone è semplicemente il mio tentativo di dare un senso agli eventi del giorno, qualcosa che dia un senso alle macerie“.

“Con ‘Safeword’ volevo che sentiste l’attrazione della gravità“, spiega Balla. “Parla dell’immergersi nel mondo di qualcun altro, dell’essere consumati e sopraffatti. È un miscuglio di potere e passione, ricerca e magia e la resilienza che l’amore richiede. Il video è stato girato nello studio dove ho registrato il disco. In esso vengo costantemente smontato e rimontato, il che era un modo per giocare con l’idea di come l’intimità ci rimodella, a volte in modi che non riconosciamo del tutto“.