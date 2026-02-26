credit: press

La nostra gradita anteprima di giornata è dedicata a “Verso Giove”, terzo estratto dall’album “Un oceano di zeri” dei milanesi Kozminski, disco uscito lo scorso novembre per NOS Records, l’etichetta diretta da Amerigo Verardi.

“Un oceano di zeri” è un lavoro composto da dieci brani che si muovono lungo le strade meno battute del rock, dove s’intreccia il linguaggio diretto dell’alternative con la profondità narrativa del cantautorato, tra suggestioni indie e risonanze wave, sorrette da una formazione essenziale – chitarra, basso, batteria, tastiere – e da due voci che, alternandosi, guidano l’ascoltatore in territori tanto ruvidi quanto evocativi. È un affresco di smarrimenti e resistenze, di tentativi di orientarsi in un mare che sembra solo numerico e impersonale, ma che nasconde spiragli di umanità.

Scritto e diretto da Lapo Dottori

Direttore della Fotografia: Alexander Kuepfer

Aiuto Regia: Molly Westrup

Gaffer: Luca Armstrong

Cast: Emma Biron e Thomas Sinnige

Occhio che la band sta per andare in tour, ecco le prime date:



21 marzo Roma, Caffè Letterario – opening acts Romero e Dunda

10 aprile Brescia, Carmen Town – con Bestbefore

18 aprile Torino, Antro

22 maggio Jesi, Vox Live Club

23 maggio Francavilla Fontana (BR), ARCI Il circo della farfalla

Listen & Follow

Kozminski: Facebook

