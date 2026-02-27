Dopo essersi riuniti nel 2022 e aver suonato davanti a oltre 150.000 fan, i The Ark hanno trovato una nuova forza. Quella che doveva essere una celebrazione estiva si è trasformata in qualcosa di più grande: nuova creatività, nuova musica e un rinnovato desiderio di tornare insieme sul palco.

Ecco quindi un nuovo tour in arrivo accompagnato da dei nuovi brani. Oggi esce “Give And Take”, ma a novembre dell’anno scorso era stato pubblicato “Stronger Than”. Due piacevoli anticipazioni di quello che potrebbe essere un nuovo album.

Formatisi nella piccola città di Rottne in Svezia nel 1991, The Ark sono diventati uno dei gruppi pop e glam-rock più influenti e carismatici della Svezia. La loro svolta è arrivata con l’album del 2000 “We Are The Ark” e il successo “It Takes a Fool to Remain Sane”, che ha vinto un Grammis ed è diventato un inno generazionale all’individualità.

Sono seguiti diversi album acclamati, un tour d’addio nel 2011 e infine un trionfale tour d’anniversario nel 2022.