credit: press

Nel 1995, nella città portuale e operaia di La Spezia, tre adolescenti scelsero il punk rock come via di fuga dall’inerzia della provincia.

Quella scelta si chiamava The Peawees.

Trent’anni dopo, la band è una delle realtà rock’n’roll più solide e longeve d’Europa. Attraverso sei album in studio e un’intensa attività live internazionale, i Peawees si sono evoluti dalle radici garage-punk degli esordi verso un suono più ampio e profondo, capace di intrecciare rock’n’roll classico, soul, R&B e suggestioni roots in una cifra stilistica che resta urgente, affilata e immediatamente riconoscibile.

Per celebrare il trentennale, la band inaugura il 2026 con un nuovo singolo, un box retrospettivo e un fitto tour internazionale tra Europa, Giappone e Regno Unito.

Qui le prime date italiane:



Mar 21 – La Spezia, Auditorium Dialma Ruggiero

Apr 10 – Milano, Arci Bellezza

Apr 11 – Schio (VI), Rollercoaster Festival

Mag 16 – Roma, Magma

Ad aprire l’anno delle celebrazioni è “Baby, I’m In The Mood For You” tratto dalla prossima raccolta di rarità e B-side “More Scraps” attesa il 9 aprile.

Scritto da Bob Dylan nel 1962 e rimasto per decenni ai margini del suo catalogo ufficiale, il brano viene qui reinterpretato come un potente garage-soul dal groove serrato. La versione dei Peawees, vicina per spirito a quella di Dion DiMucci, riflette il suono maturato negli ultimi anni: sezione ritmica essenziale, chitarre taglienti e una prova vocale che fonde anima soul e attitudine punk.

Il 2026 vedrà anche l’uscita di un box set deluxe celebrativo, “Food For My Soul” che conterrà: tutti e sei gli album in studio, rimasterizzati e stampati su vinile colorato esclusivo, la nuova raccolta “More Scraps” (rarità e materiale inedito), una patch esclusiva e una fanzine che racconta la storia della band.

Il box sarà pubblicato da Wild Honey Records, disponibile in anteprima il 21 marzo a La Spezia, con uscita ufficiale il 9 aprile 2026.