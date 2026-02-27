“Nel 2024 stavo assistendo una persona cara che stava morendo di cancro terminale e, in un giorno piovoso, ero particolarmente afflitta dal dolore. Mio marito ed io siamo andati a fare benzina e, mentre lui scendeva dall’auto per fare rifornimento, io sono rimasta seduta in silenzio ad ascoltare la pioggia e ho provato un’improvvisa e immensa ondata di gratitudine per la vita, che non avrei provato così intensamente senza il mio dolore. Ho immediatamente scritto nella mia app per gli appunti “dall’altra parte dell’inferno c’è un paradiso così delicato”, che è diventato il ritornello di questa canzone”

Una canzone che parte dal cuore, dalle esperienze personali di una Heddy Edwards, che basa la sua musica su un lirismo astratto e poetico, melodie accattivanti e un tono e uno stile vocale unici. Andando nello specifico qui abbiamo un pop rock molto immediato, carezzevole nei suoi toni, che ci riporta indietro nel tempo, ai primi anni 2000.

Una canzone con un taglio radiofonico pregiato, che non esagera con i toni pop e mantiene anche tratti piuttosto carichi e graffianti, ma che si fa apprezzare per una melodia immediata e la voce di Heddy che spicca, decisamente.

